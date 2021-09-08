Сотрудники организаций-иноагентов смогут быть наблюдателями на выборах – Памфилова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Россияне, которые принимают участие в работе организаций, признанных в России иностранными агентами, вправе быть наблюдателями на предстоящих парламентских выборах, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Об этом сообщает ТАСС.

"Граждане Российской Федерации, участвующие в деятельности организации, выполняющей функции иностранного агента, вправе быть наблюдателями наравне с иными гражданами Российской Федерации", – сказала она на заседании ЦИК.

Ранее Памфилова заявила, что признанные иностранными агентами СМИ сохраняют права и возможности на аккредитацию для освещения выборов в Госдуму.

Выборы в Госдуму пройдут в этом году с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе.

В выборах участвуют 14 партий: КПРФ, Российская экологическая партия "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия – За правду", "Яблоко", в федеральном списке которой выдвинут кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента, "Партия роста", РПСС, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина", Российская партия пенсионеров за социальную справедливость.

Список кандидатов в депутаты Госдумы можно посмотреть на сайте ЦИК.