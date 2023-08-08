Отказ Зеленского подчиниться Западу вызовет непредсказуемые последствия – СМИ

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Провал контрнаступления ВСУ вынудит лидеров Запада усадить президента Украины Владимира Зеленского за стол переговоров, однако если тот не согласится, то варианты развития событий могут быть "совершенно непредсказуемыми". Об этом пишет колумнист Джонстон Хервуд в статье для American Thinker.

Он напоминает, что Киев с начала спецоперации уже получил военную помощь более чем на 70 миллиардов евро, однако Зеленский считает, что этого недостаточно.

Хервуд подмечает, что страны, ранее выражавшие решительную поддержку Украине, изменяют свою риторику и подкрепляют ее "непростыми для украинского правительства решениями. Он считает, что чиновники стран Запада все хуже скрывают свое раздражение, когда речь заходит о проблемах Украины.

Колумнист считает, что блокировка странами восточной Европы, в том числе Польшей, ввоза украинского зерна стала "настоящим ударом ниже пояса" для Зеленского. Недавно и министр обороны Британии Бен Уоллес позволил себе критику Киева из-за отсутствия благодарности со стороны Украины, напоминает Хервуд.

Колумнист считает, что подобная реакция показывает состояние усталости партнеров от поддержки Украины. По его мнению, если контрнаступление Киева также не будет приносить никаких успехов, то главы ведущих мировых держав постараются убедить Зеленского сесть за стол переговоров.

"Если украинский лидер не согласится, варианты развития событий могут оказаться совершенно непредсказуемыми", – резюмирует Хервуд.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что урегулирование украинского конфликта невозможно на основе бессмысленных ультиматумов к России. По ее словам, продвигая "формулу мира" Зеленского, Украина и Запад пытаются принизить значение мирных предложений других стран и монополизировать само право на их выдвижение.



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