В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о референдумах

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Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о проведении референдумов на контролируемых РФ территориях, отметив, что он пытается запугивать Россию, как Моська из басни Ивана Крылова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Все это очередной треп Зеленского, который словно Моська – известный персонаж басни – пытается запугивать Россию и параллельно плевать на мнение и право на самоопределение украинского народа, проживающего в освобожденных Херсонской и Запорожской областях", – сказал депутат от Крымского региона.

Шеремет полагает, что Зеленский уже ничего не решает, поэтому его слова не заслуживают внимания. Он добавил, что жители освобожденных регионов сами сделают свой исторический выбор.

"Россия выступит только гарантом безопасности и возможности в спокойных условиях этот выбор сделать. Зеленскому не удастся запугать людей", – заключил Шеремет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует обратиться к гражданам своей страны на контролируемых Россией территориях по поводу проведения в них референдумов. Также Песков рекомендовал украинскому лидеру узнать у украинцев, почему они не хотят жить в его стране.