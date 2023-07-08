Экс-советник главы Пентагона призвал Зеленского готовиться к потере Одессы

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В случае, если Североатлантический альянс пойдет на провокационные действия во время саммита в Вильнюсе, то Киев может потерять дополнительные территории. Об этом экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор сообщил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

"Решение НАТО на предстоящем саммите может вынудить Путина (Владимира Путина. – Прим. ред.) пойти в активное наступление на Украине вплоть до Одессы. Он может это сделать, Россия обеспечена всеми необходимыми ресурсами для этого", – отметил он.

У Москвы есть только одна причина, по которой она еще не взяла под контроль этот город, указал Макгрегор. Она заключается в том, что Путин, в отличие от Запада, не стремится к большей эскалации конфликта и защищает только территории РФ, считает военный.

Однако НАТО может спровоцировать обострение кризиса по итогам саммита в Вильнюсе, отметил он. Макгрегор напомнил, что Польша и Литва часто выступали с инициативами о введении войск блока на Украину.

Ранее СМИ выяснили, что некоторые союзники США по НАТО обеспокоены по поводу того, как долго и какой ценой придется продолжать оказывать помощь Киеву. Авторы материала указывали, что обстановка вокруг поддержки Украины в Альянсе становится все более сложной в преддверии саммита блока.

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