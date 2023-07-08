Россия никому не позволит "отменить" ценности страны – Медведев

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Россия будет и далее защищать свои ценности и бороться за благополучие людей, заверил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Политик упомянул об этом в публикации в соцсети "ВКонтакте", посвященной отмечаемому сегодня Дню семьи, любви и верности.

"Мы не вправе позволить кому-либо отменить наши ценности. Поэтому мы продолжим защищать все самое дорогое, что у нас есть, – свое Отечество, благополучие наших семей, наших детей, всех близких нам людей", – подчеркнул он.

Ранее Медведев заявил, что Джо Байден преследует целью доминирование США и ограничение других стран, американский лидер решил уйти, спровоцировав "ядерный Армагедон".

Также политик добавил, что Байден "развязал крайне опасный затяжной конфликт с РФ, в результате которого киевский режим разрушает остатки своей страны".