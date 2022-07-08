Умер экс-президент Анголы Душ Сантуш

Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Умер экс-президент Анголы Эдуарду Душ Сантуш. Об этом сообщил лидер страны Жуан Лоренсу в Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).

Политик скончался в Испании на 80-м году жизни. Экс-президент умер в клинике в Барселоне после продолжительной болезни.

"С чувством большой боли и печали (сообщаем. – Прим. ред.) о кончине бывшего президента республики Жозе Эдуарду душ Сантуша, которая произошла сегодня в Испании после продолжительной болезни", – говорится в сообщении.

Душ Сантуш занимал свою должность с 1979 по 2017 год. Политик много лет пользовался военной, политической и материальной поддержкой СССР в ходе гражданской войны. Он также посещал Советский Союз и встречался с генеральными секретарями ЦК КПСС.