Постпред США в НАТО заявила о планах РФ переманить Турцию на свою сторону

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Москва пытается переманить Турцию и других союзников США на свою сторону. Об этом заявила американский постпред при НАТО Кей Бейли Хатчисон в интервью Fox News.

По ее словам, российские власти предпринимают попытки переманить многих союзников США, включая Турцию. "Они хотят дестабилизировать сильнейший оборонный альянса в мировой истории − и это НАТО", − подчеркнула Хатчисон.

Кроме того, постпред США при НАТО рассказала, что сейчас участники Североатлантического альянса увеличивают расходы на оборону. Как отметила Хатчисон, сейчас "имеет место самый крупный рост оборонных расходов со времен холодной войны".

"Я думаю, что сейчас мы впервые видим, как европейцы начинают двигаться в правильном направлении", − добавила она. По ее словам, союзники стали больше вкладываться в оборону по настоянию президента США Дональда Трампа. Благодаря ему, "НАТО действительно добивается прогресса", подытожила американский постпред.

Ранее США и страны НАТО не раз выражали протест по поводу покупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

В июне Сенат США одобрил запрет на продажу Турции американского истребителя пятого поколения F-35. Поводом послужило намерение Анкары купить С-400 и попытки расширить отношения с РФ. По мнению американских законодателей, это подрывает безопасность НАТО.