В МВД Британии опровергли слухи о новых санкциях Лондона против России

8 июля, 17:15
Фото: depositphotos/Fredex
Британские власти не планируют вводить новые санкции против России после отравления двух человек нервно-паралитическим веществом в Эймсбери.
Такое заявление сделал в интервью телеканалу Sky News глава МВД Великобритании Саджид Джавид.
"В настоящее время таких планов нет. Мы не хотим делать поспешных выводов", − подчеркнул министр. При этом он напомнил, что, согласно выводам экспертов, пострадавшие отравилась тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
По словам Джавида, за отравлением Скрипалей в Солсбери стоит Россия, но в отношении инцидента в Эймсбери "необходимо иметь больше информации и позволить полиции заниматься своей работой". Глава британского МВД напомнил, что пока нет доказательств того. что отравившиеся в Эймсбери, "посещали какие-либо места, связанные со Скрипалями". Министр также призвал британцев сохранять спокойствие, так как угроза для общественного здоровья остается низкой.
5 июля двоих жителей британского города Эймсбери, который находится недалеко от Солсбери, нашли без сознания в одном из домов. В Скотланд-Ярде заявили, что они были отравлены веществом "Новичок", а инциденты в Солсбери и Эймсбери связаны.
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