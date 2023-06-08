Экс-генерал США заявил о готовности ВСУ убить или пленить россиян для захвата Крыма

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Украинские войска готовы убить или пленить всех россиян в Крыму для того, чтобы захватить полуостров. Об этом заявил экс-главнокомандующий армии США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес в своей статье для Telegraph.

По его словам, захват Крыма является стратегической задачей украинских властей.

"Если им придется убить или захватить каждого россиянина на полуострове, они это сделают", – уверен Ходжес.

Ранее врио главы Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что у Украины нет сил, чтобы осуществить свой план по захвату Крыма.

До этого советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не вводят ограничений на использование ВСУ оружия для ударов по Крыму. Он подчеркнул, что в Вашингтоне считают Крым "территорией Украины".