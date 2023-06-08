Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Херсонской области

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приехал в подконтрольную Киеву часть Херсонской области. Об этом сообщается в его телеграм-канале.

Как заявил украинский лидер, в его планы входит проведение координационного совещания по ситуации на Каховской ГЭС.

Дамба Каховской ГЭС была подорвана в ночь на 6 июня, что привело к затоплению региона. По версии российских властей, это сделала украинская сторона. В свою очередь, мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

На настоящий момент продолжается эвакуация жителей подтопленных населенных пунктов. В общей сложности эвакуированы 4 280 человек. Среди них более 170 детей и 42 маломобильных человека. 29 пострадавших пришлось госпитализировать.

Стало известно, что ВСУ ударили по месту сбора для эвакуации жителей Голой Пристани. В результате обстрелов со стороны украинской армии в зоне эвакуации погибли два человека. Среди них – 33-летняя беременная женщина. Еще двое жителей пострадали.

Оперативная группа МЧС РФ прибыла в подтопленные районы Херсонской области