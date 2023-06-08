Гепрокуратура признала нежелательной в РФ деятельность организации "Завет церквей TCCN"

Фото: телеграм-канал "Генпрокуратура России"

Генпрокуратура России признала в стране нежелательной деятельность американской религиозной организации "Завет церквей TCCN", которая направляла собранные с граждан средства на поддержку украинской армии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Перед принятием решения специалисты ведомства организовали проверку организации. После изучения материалов ГП вынесла соответствующий вердикт.

"Установлено, что функционирование указанной организации представляет угрозу основам конституционного строя, обороноспособности и безопасности государства", – говорится в сообщении.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной в стране деятельность Greenpeace International. В надзорном ведомстве добавили, что организация по отношению к Российской Федерации активно продвигает политические позиции, пытается вмешаться во внутренние дела РФ.

Позже Минюст РФ внес Greenpeace в перечень нежелательных НПО.

