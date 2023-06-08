В ЛНР заявили об уничтожении руководивших наступлением офицеров ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская артиллерия уничтожила командно-наблюдательный пункт противника на краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

"На краснолиманском направлении в результате удара по командно-наблюдательному пункту противника уничтожен офицерский состав вооруженных формирований Украины, руководящий наступательной операцией в районе населенного пункта Белогоровка", – сказал Марочко.

Он добавил, что в командном пункте, по неподтвержденной информации, также находились иностранные представители НАТО.

Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли поражение по позициям трех украинских бригад на краснолиманском и сватовском направлениях. Как уточнил начальник группировки "Центр" Александр Савчук, авиация РФ также нанесла удары по складу боеприпасов, пунктам временной дислокации и огневым средствам украинской армии в районах Невского и Червоной Дибровы.

До этого стало известно, что воздушно-космические силы России нанесли групповой удар при помощи высокоточного оружия по одному из центров принятия решений украинских войск.

Минобороны показало боевую работу военных РФ на краснолиманском направлении