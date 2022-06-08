В Никарагуа разрешили присутствие российских военных в гуманитарных целях

Фото: ТАСС/AP/Cristobal Venegas
Президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил присутствие в стране иностранных военных, в том числе из России. Маневры будут допускать на временной основе, передает РИА Новости.
"Разрешается вход иностранных военных, кораблей и воздушных судов в гуманитарных целях. <...> Разрешается транзит и остановка на территории страны военных, кораблей и воздушных судов", – прописано в указе главы государства.
Действие документа распространяется на страны – члены конференции Вооруженных сил Центральной Америки, а именно Гватемалы, Сальвадор, Гондурас и Доминиканы. Также разрешение затрагивает США, Россию, Мексику, Венесуэлу и Кубу.
Согласно указу, российские военные смогут принимать участие в учениях гуманитарного характера, в поиске и спасении людей в чрезвычайных ситуациях и при природных катастрофах. Их также могут задействовать в учениях по борьбе с преступностью на море.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что опыт специальной военной операции на Украине будет применяться в обучении Вооруженных сил РФ. Планируется учитывать освоение новых способов ведения боевых действий.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: