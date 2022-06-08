В Никарагуа разрешили присутствие российских военных в гуманитарных целях

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Президент Никарагуа Даниэль Ортега разрешил присутствие в стране иностранных военных, в том числе из России. Маневры будут допускать на временной основе, передает РИА Новости.

"Разрешается вход иностранных военных, кораблей и воздушных судов в гуманитарных целях. <...> Разрешается транзит и остановка на территории страны военных, кораблей и воздушных судов", – прописано в указе главы государства.

Действие документа распространяется на страны – члены конференции Вооруженных сил Центральной Америки, а именно Гватемалы, Сальвадор, Гондурас и Доминиканы. Также разрешение затрагивает США, Россию, Мексику, Венесуэлу и Кубу.

Согласно указу, российские военные смогут принимать участие в учениях гуманитарного характера, в поиске и спасении людей в чрезвычайных ситуациях и при природных катастрофах. Их также могут задействовать в учениях по борьбе с преступностью на море.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что опыт специальной военной операции на Украине будет применяться в обучении Вооруженных сил РФ. Планируется учитывать освоение новых способов ведения боевых действий.