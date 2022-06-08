Норвегия временно закроет Генконсульство в Мурманске

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Министерство иностранных дел Норвегии приняло решение с 1 июля закрыть генеральное консульство в Мурманске. Об этом говорится в заявлении МИД королевства.

"Оно откроется, когда позволит ситуация. Посольство в Москве и генеральное консульство в Санкт-Петербурге продолжат работу в обычном режиме", – говорится в сообщении.

Глава МИД королевства Анникен Хюитфельдт заявила, что приостановка работы Генконсульства связана с практически полным отсутствием деятельности.

"Для Норвегии важно иметь резидентуру на севере, которая может продвигать норвежские интересы. Таким образом, закрытие является промежуточным", – уточнила Хюитфельдт.

Ранее Норвегия ввела пятый пакет санкций в отношении России, который предусматривает закрытие пограничного пункта Стурскуг для российских грузовиков и запрет для захода судов из РФ в норвежские порты.

Хюитфельдт отметила, что в соответствии с санкционной политикой Евросоюза порты Норвегии закрыты для всех российских судов, за исключением рыболовных.

