Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 18:55

Политика
Главная / Новости /

Медведев: примирение с Украиной когда-нибудь состоится

Примирение с Украиной когда-нибудь состоится – Медведев

Фото: 123RF/mermolenko

Примирение России и Украины когда-нибудь состоится, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с писателями, которые работают над произведениями о спецоперации.

"Сейчас градус взаимной ненависти очень высокий, но так или иначе, все равно и примирение состоится когда-нибудь. Это мы тоже понимаем, таковы исторические законы", – приводит слова Медведева ТАСС.

Также замглавы Совбеза РФ отметил, что никто не сомневается в итогах СВО. При этом, по его словам, уже необходимо думать о будущем, которое создается "теми, кто уже прямо сейчас делится своими эмоциями от происходящего на войне".

"И мы понимаем, какая непростая ситуация и сейчас для нашей страны, и в дальнейшем будет. Поэтому от соединения наших усилий, мне кажется, тоже зависит и будущее восприятие войны, восприятие специальной военной операции нашими детьми, нашими внуками", – заключил политик.

Ранее Медведев заявил, что русские и украинцы – один народ, а различные попытки вбить клин между ними с исторической точки зрения абсолютно несостоятельны. Политик также назвал такое стремление преступлением и подчеркнул, что оно не увенчается успехом.

Путин назвал легитимной властью на Украине Верховную раду и ее спикера

Читайте также


политика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика