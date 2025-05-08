Медведев: примирение с Украиной когда-нибудь состоится

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Примирение России и Украины когда-нибудь состоится, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с писателями, которые работают над произведениями о спецоперации.

"Сейчас градус взаимной ненависти очень высокий, но так или иначе, все равно и примирение состоится когда-нибудь. Это мы тоже понимаем, таковы исторические законы", – приводит слова Медведева ТАСС.

Также замглавы Совбеза РФ отметил, что никто не сомневается в итогах СВО. При этом, по его словам, уже необходимо думать о будущем, которое создается "теми, кто уже прямо сейчас делится своими эмоциями от происходящего на войне".

"И мы понимаем, какая непростая ситуация и сейчас для нашей страны, и в дальнейшем будет. Поэтому от соединения наших усилий, мне кажется, тоже зависит и будущее восприятие войны, восприятие специальной военной операции нашими детьми, нашими внуками", – заключил политик.

Ранее Медведев заявил, что русские и украинцы – один народ, а различные попытки вбить клин между ними с исторической точки зрения абсолютно несостоятельны. Политик также назвал такое стремление преступлением и подчеркнул, что оно не увенчается успехом.

