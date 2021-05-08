Представитель США будет присутствовать на Параде Победы в Москве

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На Параде Победы на Красной площади будет присутствовать временный поверенный в делах США в России Барт Горман. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря американского посольства в Москве Реббеку Росс.

"Там будет временный поверенный в делах Барт Горман", – заявила Росс, отвечая на вопрос, кто будет представлять на параде Соединенные Штаты.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не направляла специальных приглашений иностранным лидерам на Парад Победы 9 мая в Москве. Он уточнил, что это касается и белорусского лидера Александра Лукашенко.