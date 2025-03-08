08 марта, 22:46Политика
Средства ПВО сбили 16 украинских БПЛА над двумя регионами России
Фото: министерство обороны РФ
Средства ПВО сбили 16 украинских беспилотников над двумя российскими регионами, сообщили в МО РФ.
По данным оборонного ведомства, 10 БПЛА были перехвачены и уничтожены над Белгородской областью, 6 – над Ростовской.
Ранее в ростовском селе Ряженое загорелся частный дом в результате падения украинского беспилотника. Пострадавших нет, уточнил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
До этого ВСУ обстреляли село Махов Колодезь в Курской области. Повреждения получили 14 домов. У них посечены фасады и выбиты окна, рассказал врио губернатора области Александр Хинштейн.
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