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08 марта, 22:46

Политика

Средства ПВО сбили 16 украинских БПЛА над двумя регионами России

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО сбили 16 украинских беспилотников над двумя российскими регионами, сообщили в МО РФ.

По данным оборонного ведомства, 10 БПЛА были перехвачены и уничтожены над Белгородской областью, 6 – над Ростовской.

Ранее в ростовском селе Ряженое загорелся частный дом в результате падения украинского беспилотника. Пострадавших нет, уточнил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

До этого ВСУ обстреляли село Махов Колодезь в Курской области. Повреждения получили 14 домов. У них посечены фасады и выбиты окна, рассказал врио губернатора области Александр Хинштейн.

ВС РФ освободили деревни Орловка и Погребки в Курской области

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