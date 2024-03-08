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Памятник дивизии СС "Галичина", которая в годы Великой Отечественной войны состояла из украинских националистов и воевала против Красной Армии, снесли в канадском городе Оквилл провинции Онтарио.

Монумент находился на украинском кладбище с 1988 года, но местные активисты неоднократно требовали демонтировать памятник, пишет ТАСС, ссылаясь на украинские издания.

Мэр города Роб Бертон заявил, что ему противно от наличия такого монумента.

Ранее пресс-секретаря российского президента Дмитрий Песков сказал, что РФ не удивилась отказом Канады от экстрадиции украинского нациста Ярослава Хунки.

Соответствующее решение приняла российская Генпрокуратура, однако Оттава отказалась от этого, сославшись на отсутствие договора об экстрадиции.

Инцидент случился еще в сентябре 2023 года, когда в местный парламент пригласили ветерана СС Хунку. Его поприветствовали лидер Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. После этого спикер палаты общин Энтони Рота ушел в отставку, а Трюдо принес свои извинения.

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