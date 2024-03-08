Пять человек погибли в секторе Газа из-за сброшенной гуманитарной помощи – СМИ

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Не меньше пяти человек погибли в секторе Газа из-за неудачно сброшенного груза гуманитарной помощи. Об этом пишет Al Jazeera.

По словам журналистов, парашют одного из контейнеров не раскрылся, поэтому груз придавил собравшихся внизу людей. Двое из них погибли на месте, а еще трое скончались в больнице "Камаль Адван".

В этот же день, по словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС, США и ОАЭ решили открыть гуманитарный коридор в сектор Газа.

Как рассказал президент Штатов Джо Байден, американские власти планируют открыть временный порт на берегу сектора. Это позволит поставлять в анклав гуманитарную помощь по морю.

Конфликт на Ближнем Востоке вошел в горячую фазу в октябре 2023 года, когда палестинские радикалы из сектора Газа в направлении Израиля выпустили тысячи ракет. Армия Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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