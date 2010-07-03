Глупая провокация: Земан отреагировал на отказ во въезде в Чехию дипломату РФ

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Президент Чехии Милош Земан назвал "глупой провокацией" отказ во въезде в страну сотруднику МИД России. С таким заявлением глава государства выступил в эфире телеканала Barrandov.

Он отметил, что российская делегация в связи с инцидентом рассматривала возможность отказа от участия в заседании межправительственной комиссии. Земан указал, что это бы нарушило экономическое сотрудничество между странами, уточняет ТАСС.

5 марта стало известно, что члену российской делегации отказали во въезде в Чехию. Отказ был мотивирован соображениями безопасности.

Представитель России должен был участвовать в заседании российско-чешской межправкомиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству.

Позднее посольство РФ назвало действия Праги недружелюбными и не соответствующими характеру чешско-российских отношений. В дипучреждении добавили, что подобный шаг не останется без ответа.