Трамп принял приглашение Исибы и посетит Японию в ближайшее время

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Президент США Дональд Трамп принял приглашение премьер-министра Японии Сигэру Исибы и в ближайшее время совершит официальный визит в Японию. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном по итогам их встречи в Вашингтоне, передает РИА Новости.

"Президент Трамп принял приглашение премьер-министра Исибы совершить официальный визит в Японию в ближайшее время", – отмечается в документе.

Стороны также подтвердили намерение укреплять двусторонние отношения, назвав союз между США и Японией ключевым элементом мира, безопасности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон возобновит контакты с КНДР. Президент США отметил, что умение налаживать диалог с трудными партнерами является не недостатком, а преимуществом