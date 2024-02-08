Делегация РФ не будет участвовать в зимнем заседании ПА ОБСЕ

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Делегация РФ не будет принимать участия в традиционном зимнем заседании Парламентской ассамблеи (ПА) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя постоянного представителя РФ при организации Александра Волгарева.

По его словам, отказ от диалога не отвечает российской дипломатической традиции, но РФ не видит "добавленной стоимости в бесплодных дебатах", участники которых вместо поиска решений накопившихся проблем "будут упражняться в русофобии и сквернословии". Волгарев подчеркнул, что это показал опыт предыдущих встреч в Ванкувере и Ереване.

Дипломат добавил, что, когда у оппонентов будет потребность в предметном разговоре, Россия будет готова рассмотреть возможность возобновления диалога.

Помимо этого, РФ приостанавливает финансирование деятельности ПА ОБСЕ до получения гарантий участия и обеспечения надлежащих условий безопасности российской делегации во всех мероприятиях ассамблеи в Вене.

"Дискриминация российских участников началась еще тогда, когда взносы исправно платились. Больше терпеть такую ситуацию мы не намерены", – сказал он в ходе заседания постоянного совета ОБСЕ.

В апреле прошлого года совет Госдумы заявил о решении приостановить выплату взносов в бюджет Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Российская сторона столкнулась с попытками воспрепятствовать деятельности делегации РФ в ПА ОБСЕ, заявляли в ГД.

Позднее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич подчеркнул, что Россия не планирует выходить из организации, несмотря на "перегретую конфронтационную атмосферу". По его словам, украинская сторона очень часто заявляет, что России "не место в организации".

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