Команда Такера Карлсона выселилась из отеля в Москве

Фото: телеграм-канал SHOT

Съемочная команда журналиста Такера Карлсона выселилась из московского отеля Four Seasons. Об этом сообщает газета "Известия".

Издание опубликовало видео, на кадрах которого можно увидеть, как члены съемочной группы журналиста погружают в черный минивэн кофры с видеоаппаратурой. После этого они покинули парковку.

Известный в США журналист Карлсон взял интервью у Владимира Путина 6 февраля. Со слов официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, опубликованные выдержки из якобы стенограммы интервью являются абсолютным фейком.

Оригинальное видео будет опубликовано 9 февраля в 02:00 по московскому времени, уточнил Карлсон. После новостей об интервью с Путными журналист попал в базу украинского экстремистского сайта "Миротворец".

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