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Депутат Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что инцидент, произошедший на Западной Украине, является результатом лжи Киева о скорой победе ВСУ. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

До этого СМИ писали, что в поселке Космач избили девушку, приняв ее за наводчицу, сдающую мужей. Ее пытались вытащить из автомобиля, а ребенка, находившегося с ней, ударили битой.

По мнению Геращенко, это произошло из-за заявлений о якобы скорой победе Украины. Ложь, считает она, только стравливает общество. Причиной напряженности также стало принятие законопроекта об ужесточении мобилизации.

"Им же два года рассказывали, что нужно верить в ВСУ, это и есть твой вклад в победу. А тут окажется, что ВСУ нуждаются в ротации", – отметила депутат.

Ранее Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о мобилизации в стране. Он ужесточает правила мобилизации. До 21 февраля будет внесение правок, затем – второе чтение.

