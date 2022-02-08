В МИД РФ пообещали Германии зеркальный ответ на любые меры против RT DE

20:47
Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Россия примет зеркальные меры в ответ на любые действия Германии в отношении телеканала RT DE, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Я знаю, что будем предпринимать мы. Если власти Германии пойдут по пути сохранения нынешней ситуации, они увидят зеркальный ответ от нас <...>. Если власти Германии пойдут по пути эскалации, ужесточения ситуации, они увидят зеркальный ответ", – сказала она в разговоре с RT.
Захарова подчеркнула, что если Берлин изберет путь стабилизации, то Москва также охотно пойдет ему навстречу.
"Если мы увидим желание от Германии каким-то образом ситуацию нормализовать, я вас уверяю, мы к этому готовы", – отметила представитель МИД РФ.
Захарова выразила уверенность, что у телеканала "будет все хорошо".
2 февраля немецкий регулятор MABB запретил вещание компании RT DE Productions в Германии. В Кремле данное решение охарактеризовали как посягательство на свободу слова и ограничение работы международного СМИ.
В качестве ответной меры в России закрыли корреспондентский пункт Deutsche Welle, а также прекратили вещание телерадиокомпании на территории страны.
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