Эксперт прокомментировал переговоры Путина и Макрона

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Президентам России и Франции Владимиру Путину и Эммануэлю Макрону есть что обсуждать. Об этом свидетельствует продолжительность переговоров, которая составила более пяти часов, заявил Москве 24 замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Эксперт выразил надежду, что встреча не пройдет бесследно.

"Есть ощущение, что позиция, которую на протяжении достаточно длительного времени открыто и прозрачно транслирует Россия, начинает постепенно доходить до западных политиков. Прежде всего, западноевропейских", – подчеркнул Шаповалов.

По его словам, страны западной Европы активно вовлекаются в эскалацию конфликта между РФ и США. Эксперт отметил, что пока позиция Соединенных Штатов остается достаточно жесткой, однако потенциал для переговоров все же есть.

"Очевидно, что сегодня диалог с Западом не завершится. Более того, возникает уверенность, что Россия выходит не на разовые спорадические контакты, а на достаточно серьезный уровень взаимодействия с Западом", – поделился Шаповалов.

Он выразил мнение, что некоторые высказывания Макрона внушают осторожный оптимизм. В числе таких реплик – позиционирование России как европейской державы и важного участника безопасности региона, а также необходимость вести диалог с РФ.

Шаповалов подчеркнул, что по меньшей мере половина Европы – это Россия, поэтому важно обсуждать европейскую безопасность и с ней в том числе.

"Все, что сказано Макроном, надо делить на два. По сути, его основная задача – победа на выборах, а не достижение каких-либо договоренностей с Россией. Кроме того, Франция в настоящее время – верный глубокий надежный сателлит США. Традиции независимой Франции сейчас уже практически не видны и не слышны", – поделился мнением замдиректора Института истории и политики МПГУ.

Шаповалов считает, что Макрон может попытаться убедить Киев в выполнении Минских соглашений.

Эксперт напомнил, что в Россию планирует прибыть с визитом канцлер Германии Олаф Шольц.

"Частота контактов российской стороны с западными партнерами сейчас достаточно интенсивна, диалог вышел на широкий формат. В целом это позитивный сигнал для рынков. Общий фон таков, что рынки должны постепенно успокаиваться", – заключил Шаповалов.

Ранее газета The Financial Times написала, что переговоры Путина и Макрона поспособствовали деэскалации ситуации вокруг Украины. Издание со ссылкой на собственные источники из числа французских чиновников утверждает, что в ходе встречи якобы было достигнуто соглашение вести широкий диалог по размещению российских войск, а также не начинать новых военных действий.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию. Он подчеркнул, что Москва и Париж не могли заключить никакой сделки.

