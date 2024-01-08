Депутат украинской Рады заявил о политической смерти Зеленского

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Украинский лидер Владимир Зеленский уже умер как политик. Таким мнением в интервью радио New Voice поделился секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Он добавил, что президенту Украины следует понять, он больше не будет их лидером.

"И сейчас он должен принимать не такие решения, которые ему будут давать возможность переизбраться на следующих выборах или которые будут поддерживать его рейтинги, а те, которые имеют возможность сохранить это государство", – отметил Костенко.

Ранее Зеленский потребовал от Европы "преподать урок" Москве за начало спецоперации. По словам президента Украины, для успехов на фронте Евросоюзу следует сформировать единую оружейную промышленность.

Вместе с тем Зеленский заявил, что такая мера "обезопасит" континент от российской стороны в военном отношении.

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