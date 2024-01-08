Президент ОАЭ посоветовал Нетаньяху просить деньги для палестинцев у Зеленского

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Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян ответил отрицательно на просьбу израильского премьера Биньямина Нетаньяху, который попросил выплатить пособия по безработице палестинским рабочим с Западного берега. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на анонимный источник из Израиля.

Отмечается, что указанным палестинским рабочим был запрещен въезд в еврейское государство.

"Проси деньги у Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского. – Прим. ред.)", – ответил Аль Нахайян на просьбу премьер-министра Израиля.

По данным СМИ, президент ОАЭ сказал, что украинский лидер получает много средств из других государств, "так что, возможно, он смог бы помочь" Нетаньяху.

10 декабря глава израильского правительства во время телефонного разговора с Владимиром Путиным поблагодарил его за усилия по освобождению из сектора Газа находившегося в заложниках у ХАМАС гражданина Израиля, который также имеет российское гражданство. Как писали в СМИ, их беседа длилась чуть меньше часа.

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