В Госдепе объяснили нарушение данного РФ обещания давней политикой США

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Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что в США считают, что они не нарушали данное РФ обещание не расширять НАТО на восток, так как Вашингтон проводит политику открытых дверей, сообщает РИА Новости.

"Мы ясно дали понять, что двери НАТО открыты, и мы привержены политике открытых дверей", – ответил он на слова журналиста об обещании госсекретаря Джеймса Бейкера президенту СССР Михаилу Горбачеву не расширять НАТО.

Прайс назвал смехотворной идею о том, что НАТО или претенденты на членство могут представлять угрозу России. Он также добавил, что право Украины определять собственное будущее в контексте членства в НАТО в США поддерживают. Вашингтон беспокоится не из-за этого вопроса, а из-за России.

На вопрос о том, считает ли Вашингтон обещание Бейкера нарушенным, Прайс напомнил о давней политике США, подтвержденной в ходе саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал агрессивной позицию НАТО в отношении России. По словам представителя Кремля, Москве такие действия не нравятся, поэтому власти будут делать все, чтобы застраховать свои интересы.