Путин и Эрдоган обеспокоены решением Трампа по Иерусалиму

7 декабря, 21:35
Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Эрдоган обеспокоены решением США о признании Иерусалима столицей Израиля, сообщила пресс-служба Кремля.
"С обеих сторон выражена серьезная обеспокоенность в связи с решением США о признании Иерусалима в качестве столицы Израиля и объявлением о планах перевода туда из Тель-Авива американского посольства", – говорится в сообщении. Отмечается, что шаг может повредить мирному процессу на Ближнем востоке.
Обсуждение решения США прошло в рамках телефонного разговора двух глав государств. Ранее президент Турции уже публично осуждал заявление Дональда Трампа.
Израиль называет Иерусалим своей столицей. Мировое сообщество не признает аннексию города, его статус остается главной проблемой конфликта на Ближнем Востоке.
Все иностранные посольства, в том числе американское, располагаются в Тель-Авиве. Однако 6 декабря президент США заявил о переносе дипломатического представительства в Иерусалим, который страна признает столицей Израиля.
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