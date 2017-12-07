В СФ назвали беспределом возможные меры в отношении вещателя радио Sputnik

Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал ситуацию с возможным занесением американской компании, транслирующей радиопрограммы Sputnik, в список иноагентов в США.
Сенатор не исключил, что вынесенное Минюстом США предупреждение говорит о планах Соединенных Штатов повторить со Sputnik тот же сценарий, что и с RT.
"Скорее всего, дело к этому и идет, они никак не могут остановиться. Но трудно понять, чего они добиваются. Наш президент говорил, что сразу будут ответные меры, мы продолжим отстаивать свои интересы", – цитирует Джабарова RT.
Сенатор назвал ситуацию "беспределом, которого не было даже в годы холодной войны". Он призвал стороны "набраться выдержки, пережить и не скатиться к прямым обвинениям друг друга".
"Они понимают, что Sputnik, как и RT, такой же правдивый источник информации, который слушают. Иначе никто не обращал бы на них внимания. Поэтому надо поздравить Sputnik, что они привлекают такое внимание: значит, хорошо работают", – добавил Джабаров.
7 декабря американский Минюст предупредил компанию Multicultural Radio Broadcasting (MRBI), транслирующая радиопрограммы Sputnik на АМ-частотах, что может внести ее в список "иностранных агентов".
Ведомство потребовало предоставить дополнительную информацию для принятия окончательного решения.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: