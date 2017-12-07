В СФ назвали беспределом возможные меры в отношении вещателя радио Sputnik

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал ситуацию с возможным занесением американской компании, транслирующей радиопрограммы Sputnik, в список иноагентов в США.

Сенатор не исключил, что вынесенное Минюстом США предупреждение говорит о планах Соединенных Штатов повторить со Sputnik тот же сценарий, что и с RT.

"Скорее всего, дело к этому и идет, они никак не могут остановиться. Но трудно понять, чего они добиваются. Наш президент говорил, что сразу будут ответные меры, мы продолжим отстаивать свои интересы", – цитирует Джабарова RT.

Сенатор назвал ситуацию "беспределом, которого не было даже в годы холодной войны". Он призвал стороны "набраться выдержки, пережить и не скатиться к прямым обвинениям друг друга".

"Они понимают, что Sputnik, как и RT, такой же правдивый источник информации, который слушают. Иначе никто не обращал бы на них внимания. Поэтому надо поздравить Sputnik, что они привлекают такое внимание: значит, хорошо работают", – добавил Джабаров.

7 декабря американский Минюст предупредил компанию Multicultural Radio Broadcasting (MRBI), транслирующая радиопрограммы Sputnik на АМ-частотах, что может внести ее в список "иностранных агентов".

Ведомство потребовало предоставить дополнительную информацию для принятия окончательного решения.