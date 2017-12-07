Компания, транслирующая радио Sputnik, может стать иноагентом в США

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Транслирующая радио Sputnik компания может стать иноагентом в США. Главный редактор МИА "Россия сегодня", телеканала RT и агентства Sputnik Маргарита Симоньян прокомментировала сложившуюся ситуацию.

"Всерьез переживаю за семью, в которой я жила, пока училась в США по обмену. Как бы их тоже иноагентами не объявили", — отметила Симоньян, передает РИА Новости.

7 декабря американский Минюст предупредил компанию Multicultural Radio Broadcasting (MRBI), транслирующая радиопрограммы Sputnik на АМ-частотах, что может внести ее в список "иностранных агентов". Ведомство потребовало предоставить дополнительную информацию для принятия окончательного решения.

Ранее сообщалось, что Минюст США официально внес RT America в список иностранных агентов. Телеканал уже появился в реестре под порядковым номером 6485.

9 ноября стало известно, что американское министерство юстиции потребовало от телеканала регистрации в качестве иноагента. Отмечалось, что осуществить процедуру необходимо до 13 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия приведет в действие ответные меры в отношении американских СМИ.

В начале декабря стало известно, что министерство юстиции РФ включило в список иноагентов девять СМИ.

В реестр попали "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), Телеканал Настоящее Время, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (AzatliqRadiosi), "Сибирь.Реалии", "Idel.Реалии", "Фактограф", Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, говорится на сайте ведомства.

Журналистам СМИ, включенных в реестр, запретят проход в Госдуму и Совет Федерации.