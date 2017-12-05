Министерство юстиции включило в список иноагентов девять СМИ

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Министерство юстиции РФ включило в список иноагентов девять СМИ.

В реестр попали "Голос Америки", Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС), Телеканал Настоящее Время, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (AzatliqRadiosi), "Сибирь.Реалии", "Idel.Реалии", "Фактограф", Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, говорится на сайте ведомства.

Журналистам СМИ, включенных в реестр, запретят проход в Госдуму и Совет Федерации, передает "Российская газета".

Ранее сообщалось, что министерство юстиций РФ будет вести реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Указ, расширяющий полномочия ведомства, подписал Владимир Путин. Ведомство сможет принимать решения о включении СМИ в реестр или исключении из него.

25 ноября президент РФ подписал поправки, вводящие, в частности, в российское законодательство нормы о СМИ, исполняющих функции иностранных агентов.