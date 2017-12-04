Минюсту РФ передали полномочия по введению реестра СМИ-иноагентов

Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Министерство юстиций РФ будет вести реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Указ, расширяющий полномочия ведомства, подписал Владимир Путин.
Согласно документу, Минюст РФ будет контролировать порядок "применения в отношении иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, положений федерального закона от 12 января 1996 года "О некоммерческих организациях", сообщает "Газета.ру".
Также ведомство сможет принимать решения о включении СМИ в реестр или исключении из него.
25 ноября президент РФ подписал поправки, вводящие, в частности, в российское законодательство нормы о СМИ, исполняющих функции иностранных агентов.
Теперь СМИ, получающие зарубежное финансирование, могут быть признаны иностранными агентами. Закон стал ответом на меры США в отношении российских СМИ.
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