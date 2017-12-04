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Политика

4 декабря, 13:40

Минюсту РФ передали полномочия по введению реестра СМИ-иноагентов

власть политика

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Министерство юстиций РФ будет вести реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Указ, расширяющий полномочия ведомства, подписал Владимир Путин.

Согласно документу, Минюст РФ будет контролировать порядок "применения в отношении иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, положений федерального закона от 12 января 1996 года "О некоммерческих организациях", сообщает "Газета.ру".

Также ведомство сможет принимать решения о включении СМИ в реестр или исключении из него.

25 ноября президент РФ подписал поправки, вводящие, в частности, в российское законодательство нормы о СМИ, исполняющих функции иностранных агентов.

Теперь СМИ, получающие зарубежное финансирование, могут быть признаны иностранными агентами. Закон стал ответом на меры США в отношении российских СМИ.

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