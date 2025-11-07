Форма поиска по сайту

Новости

Новости

07 ноября, 07:16

Политика

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Фото: 123RF/maxoidos

Военнослужащие КНДР запустили, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщается на сайте береговой охраны Японии.

По данным японского Минобороны, ракета уже упала. В ведомстве призвали морские суда соблюдать осторожность и не приближаться к осколкам снаряда в случае обнаружения.

Ранее КНДР выпустила примерно 10 ракет в сторону северной части Желтого моря перед визитом главы Пентагона Пита Хегсета и министра обороны Южной Кореи Ан Гю Бэком.

В августе госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Южной Кореи Чо Хен подтвердили свою приверженность цели по денуклеаризации КНДР. Они условились поддерживать тесную коммуникацию и взаимодействие в связи с "северокорейской проблемой", а также поддерживать совместную обороноспособность.

Испытания гиперзвукового вооружения провели в КНДР

Главное

