В МИД РФ прокомментировали заявления Израиля о применении ядерного оружия в Газе

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Слова министра по делам Иерусалима и наследию Амихайя Элияху о том, что "одной из возможностей" развития конфликта на Ближнем Востоке является сброс атомной бомбы на Газу, вызывают вопросы. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире "Соловьев Live".

"Вопрос номер один – получается, мы слышим официальные заявления о наличии ядерного оружия? Следующие вопросы, которые появились у всех: где международные организации, где МАГАТЭ, где инспекторы?" – отметила она.

Кроме того, по словам официального представителя МИД РФ, израильский посол в Москве Александр Бен Цви проинформирован о том, что высказывания, которые позволяют себе официальные представители Израиля в отношении России, являются недопустимыми.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш сообщал, что Израиль планирует атаковать сектор Газа американскими авиационными бомбами JDAM. Со ссылкой на источники он отмечал, что после этого ЦАХАЛ перейдет к наземной операции в Газе.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

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