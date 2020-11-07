Зеленский поздравил Байдена с победой на президентских выборах в США

07 ноября, 22:04
Фото: ТАСС/Stephanie Lecocq/POOL/EPA
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Джозефа Байдена с победой на президентских выборах в США.
В своем аккаунте в Twitter глава Украины отметил, что его страна оптимистично смотрит на будущее стратегического партнерства с США. Он заявил, что дружба между странами станет только крепче.
Зеленский также поздравил Камалу Харрис, которая должна стать вице-президентом США при Байдене. Ранее кандидата от демократической партии поздравили глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, руководитель Европарламента Давид Сассоли и лидер Евросовета Шарль Мишель.
Байден также получил поздравления от руководителей ряда стран. Кандидата от Демократической партии поздравили главы Египта, Австрии, Норвегии, Финляндии, Испании, Польши, Ирландии, Аргентины, Германии, Великобритании, Франции и ряда других государств.
Свои поздравления передал и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В нем он заявил, что Североатлантический альянс должен быть сильным, и в этом заинтересованы и США, и Европа. Столтенберг заявил, что это необходимо для того, чтобы справиться с многочисленными вызовами. Среди них генсек НАТО выделил "более напористую Россию".
Ранее Байден заявил, что одержал победу на выборах в президенты США. Он отметил, что для него честь быть избранным на пост главы государства. Байден призвал американцев к единству как нации.
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