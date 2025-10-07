Спецпредставитель Кабулов: РФ не планирует размещать свои военные базы в Афганистане

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Россия не намерена размещать свои базы и военных на территории Афганистана, заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов по итогам седьмого заседания московского формата консультаций по Афганистану.

"Абсолютно исключено. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что категорично выступает против размещения военных баз как на территории Афганистана, так и сопредельных государств", – подчеркнул дипломат.

Кабулов добавил, что у России "таких планов, намерений нет". Одновременно с этим афганская сторона твердо заявила о недопустимости размещения любых иностранных военных баз на своей территории.

"Правительство Афганистана не допустит размещения на своей территории никаких иностранных баз. И это касается в том числе базы в Баграме", – процитировал Кабулов позицию афганского министра.

Ранее сообщалось, что Россия высоко оценивает усилия властей Афганистана в борьбе с терроризмом. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Кабул, несмотря на внешнее давление и ограниченный государственный бюджет, успешно противостоит террористическим угрозам.