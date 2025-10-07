В РФ рассказали о проблемах при ремонте по ОСАГО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Ремонт по ОСАГО сталкивается с задержками по срокам на 70% станций техобслуживания. Об этом рассказал во время парламентских слушаний заведующий кафедрой страхования Финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов, передает газета "Известия".

По его словам, основная причина – проблемы с поставками автозапчастей. Это привело к резкому сокращению доли ремонта по направлениям страховщиков – с 15% в 2019 году до текущих 5–6%.

В Российском союзе автостраховщиков предложили решение для потерпевших в ДТП. Если страховщик не может организовать ремонт, клиент получает денежную выплату за вычетом износа, самостоятельно ремонтирует автомобиль в течение девяти месяцев, а затем обращается за компенсацией износа.

Дополнительно РСА гарантирует компенсацию за скрытые повреждения, выявленные в процессе самостоятельного ремонта.

Ранее в РФ обновились правила техобслуживания и ремонта авто. В документе прописаны условия заключения договора через интернет или приложение. В том числе в новой версии детально указан список автомобилей и мотоциклов, на которые распространяется это регулирование – "автомобиль, мотоцикл, мотороллер, прицепы и полуприцепы к ним, а также их составные части".