Матвиенко призвала региональные власти не соревноваться в строительстве и экономить деньги

Фото: пресс-служба Совета Федерации

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала региональные власти экономить деньги, в том числе при строительстве спортивных объектов, и не соревноваться друг с другом. Такое заявление она сделала на парламентских слушаниях, посвященных параметрам проекта федбюджета на ближайшие три года.

"Сейчас такое время, что копейка точно рубль бережет. Особенно обращаюсь к региональным властям. Где можно миллион сэкономить, полтора, 500 тысяч. Все это потом можно направить на какие-то острые вопросы", – цитирует ее ТАСС.

Спикер Совфеда привела в пример один из российских регионов, где построили спортивный дворец, сопоставимый по масштабам с "Лужниками". Однако она не уточнила, о каком именно регионе идет речь. Матвиенко считает, что не нужно строить такие объекты, так как затраты на их возведение и содержание огромные. Она призвала сделать спорт доступным для людей.

Председатель Совфеда также рассказала о своем опыте, когда была губернатором Санкт-Петербурга, и было построено 550 пришкольных многофункциональных стадионов, каждый из которых стоит пять миллионов рублей.

"Жизнь в этих районах изменилась. С утра до ночи с освещением можно поиграть в футбол, волейбол, баскетбол. Всепогодные тренажеры в районах, простые спортивные площадки в каждом микрорайоне, в каждом квартале", – добавила Матвиенко.

Глава Совфеда отметила необходимость ухода от практики мегастроек. По ее словам, надо обращать внимание на экономию, и чтобы за те деньги, которые есть, максимально обеспечить доступность спортивных объектов гражданам. Это касается и других сфер, подытожила Матвиенко.

Ранее сообщалось, что физкультурно-оздоровительный комплекс "Алтайский", находящийся в столичном районе Гольяново, готов уже на 70%. Сейчас специалисты завершают фасадные работы. Они также установили панели вентилируемого фасада, смонтировали витражные конструкции и сделали входы в здание.