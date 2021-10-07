В МИД РФ рассчитывают на конструктивную работу с США по стратегической стабильности

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В МИД РФ рассчитывают на конструктивную работу с США по вопросу стратегической стабильности. Об этом сообщил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского дипведомства Владимир Ермаков.
Как передает РИА Новости, заявление российского дипломата зачитали на заседании Первого комитета ГА ООН. Как отмечалось в документе, Россия и США сумели прийти к важным совместным решениям – на пять лет продлить СНВ-3 и подтвердить приверженность постулату о недопустимости ядерной войны.
Кроме того, президенты РФ и США на саммите в Женеве договорились начать диалог по стратегической стабильности. Он должен стать основой для контроля над вооружениями.
"Рассчитываем на конструктивную совместную работу по поиску точек соприкосновения в целях сближения позиций на основе взаимного учета интересов", – подчеркнул Ермаков.
Он добавил, что прошедшие ранее переговоры позволяют смотреть на данный вопрос с осторожным оптимизмом.
28 июля состоялись консультации России и США по стратегической стабильности. На встрече РФ представлял замглавы МИД Сергей Рябков, а Соединенные Штаты – первая замгоссекретаря Уэнди Шерман. Американский лидер назвал прошедшую встречу обнадеживающей.
В свою очередь, Рябков заявлял, что у РФ и США мало точек соприкосновения по вопросам стратегической стабильности. При этом на переговорах стороны выразили готовность и желание двигать процесс дальше.
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