Кабмин учредил посольство России в Доминикане

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Правительство учредило посольство России в Санто-Доминго в Доминикане. Соответствующий документ подписал глава кабмина Михаил Мишустин.

Изначально предложение об учреждении дипломатического представительства поступило от министерства иностранных дел РФ. Затем инициативу согласовали с заинтересованными федеральными органами.

Ранее Владимир Путин заявил, что все послы иностранных государств могут рассчитывать в своей работе на поддержку России, парламента, органов исполнительной власти, деловых и общественных кругов. Москва придает большое значение отношениям с каждой дружественной страной, подчеркнул президент.

