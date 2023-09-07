07 сентября, 16:22Политика
Экс-морпех США заявил, что на Западе недооценивают решимость россиян
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Запад недооценивает решимость российских военных в контексте как конфликта на Украине, так и предшествовавших ему событий. Об этом заявил бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик в передаче на YouTube-канале экс-депутата британского парламента Джорджа Галлоуэя.
"У Запада есть очень плохая привычка, и они повторяли ее на протяжении всего этого противостояния с Россией и даже до него, – они недооценили решимость русских", – сказал военный.
По его словам, для россиян победа в текущем конфликте является вопросом выживания. Это, считает Берлетик, демонстрирует ситуация в Запорожской области, где обученным в НАТО и вооруженным Западом украинским военным не удается одолеть подразделения ВС РФ.
Накануне стало известно, что США в очередной раз передадут Киеву дополнительные вооружения. Объем нового пакета военной помощи оценивается в 175 миллионов долларов. В него вошли в том числе снаряды с обедненным ураном для танков Abrams.
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