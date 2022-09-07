В Белом доме заявили, что США будут помогать подготовке Европы к зиме в сфере энергетики

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Власти США готовы продолжать помогать странам Европы готовиться к зимнему сезону в сфере энергетики, заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Также, по ее словам, США готовы к возможной приостановке Россией экспорта энергоресурсов в случае ограничения трансатлантическими союзниками предельных цен на это сырье, передает "Интерфакс".

Ранее экономист Алексей Зубец заявил, что страны G7 могут ввести лимит цен на российскую нефть, однако реализовать эту меру на практике будет очень сложно. По его словам, чтобы эта мера начала работать, инициатива "Большой семерки" должна получить поддержку лидеров всех государств Евросоюза. Однако, как напомнил Зубец, Венгрия уже отказалась присоединиться к новым санкциям.

Он отметил, что сокращение поставок нефти из России приведет к резкому повышению цен на сырье. По оценке Зубца, стоимость барреля нефти может подняться с 100 до 150 или 200 долларов за баррель. Эксперт добавил, что сокращение поставок нефти не нанесет существенный ущерб российскому бюджету. В то же время мировой рынок начнет испытывать серьезные трудности.