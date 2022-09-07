Хиллари Клинтон преувеличила историю с потерей дочери в Кремле – экс-шеф протокола Ельцина

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Билл и Хиллари Клинтон действительно однажды приезжали в Москву со своей дочерью, однако какой-либо серьезной истории с ее потерей в Кремле на самом деле не было. Об этом в беседе с ТАСС заявил Владимир Шевченко, руководитель службы протокола в период президентства Бориса Ельцина.
Накануне в эфире программы "Ночное шоу с Джимми Фэллоном" рассказала историю о том, как во время визита в Москву они с мужем, который на тот момент возглавлял Белый дом, забыли свою дочь в Кремле. Этот случай политик назвала безумным.
"Если бы они поехали, искали, бросались бы – [история] бы осталась в памяти, она бы никак не минула меня", – прокомментировал этот рассказ Шевченко.
Он предположил, что Челси Клинтон, будучи непоседливым ребенком, могла где-то задержаться, а родители про нее забыли, что, по словам экс-главы протокола, вполне в духе американцев. По его словам, если бы инцидент был крупным, то охрана президента РФ не оставила бы его без внимания.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп подал иск против Хиллари Клинтон, а также Демократического национального совета и ряда руководящих органов и функционеров партии. Политик обвинил оппонентов в попытке повлиять на выборы 2016 года путем ложных заявлений о его сговоре с Россией.
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