РИА Новости: ошибочный перевод 71,5 тыс долларов сорвал поставки БПЛА ВСУ

Фото: 123RF/maestrovideo

Ошибочный банковский перевод почти 3 миллионов гривен (около 71,5 тысячи долларов) сорвал поставки комплектующих для украинских БПЛА в Сумскую область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские судебные документы.

Как следует из документов, 5 июня воинская часть в рамках контракта перевела 10 074 900 гривен компании ТОВ "КБ АТЕЙ", а после еще 2 999 763 гривны были по ошибке отправлены на счет другой фирмы со схожим названием ТОВ "АТЕЙ Технолоджи".

Владельцем компании является Егор Голявко. В 2024 году его организация сотрудничала с немецкой Halblech Impex GmbH, директором которой является Виталий Подвиженко. Он же учредил ТОВ "КБ АТЕЙ" после прекращения партнерства с Голявко из-за его ненадежности. В новую компанию перешли контракты, ее нынешним директором является Инна Подвиженко.

После обнаружения ошибки с переводом Подвиженко сообщил Голявко, что средства принадлежат государству и необходимы для выполнения военных поставок. Однако Голявко пообещал заняться вопросом позже. После он заявил, что не получал деньги, а с 12 июня перестал выходить на связь.

В ходе расследования стало известно, что еще в день ошибочного перевода Голявко вывел средства на свои счета. В результате деятельность "КБ АТЕЙ" была остановлена. Срыв поставок, как считает следствие, мог поставить под угрозу жизнь украинских военных в Сумской области.

Следователи возбудили дело о мошенничестве, а перечисленные средства были признаны вещественным доказательством. Суд постановил арестовать средства на счетах Голявко, а также предоставить доступ к его банковской информации и документам компаний.

Ранее госдепартамент Соединенных Штатов одобрил продажу Украине оборудования и услуг для ремонта боевых машин пехоты Bradley и систем ПВО HAWK Phase III на общую сумму около 322 миллионов долларов. Сделки не предусматривают поставки самих боевых машин или ракет, а направлены именно на расширение возможностей Киева по обслуживанию уже полученного вооружения.