Умер исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Све

Фото: AP Photo/Aung Shine Oo, File

Исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Све ушел из жизни в 74 года. Об этом сообщает агентство Xinhua со ссылкой на Совет национальной обороны и безопасности государства.

По данным издания, он умер утром 7 августа.

Све родился 24 июня 1951 года. Он окончил Академию оборонных служб в 1971 году, после чего служил в Вооруженных силах Мьянмы. В то время он получил звание бригадного генерала и стал командующим 11-й легкопехотной дивизией.

В начале 2000-х политик курировал военную безопасность, а позже стал главой Пятого бюро специальных операций. Затем Све был назначен руководителем правительства Янгонского региона. Этот пост он занимал с 2011 по 2016 год. После этого он стал вице-президентом.

Однако после военного переворота в 2021 году Све стал исполняющим обязанности. В тот период военные взяли под стражу главу государства Вин Мьина, государственного советника Аун Сан Су Чжи и других руководителей партии "Национальная лига за демократию".

