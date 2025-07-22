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Бывший командующий Сухопутными войсками Польши, генерал-лейтенант в отставке Вальдемар Скшипчак, грозивший уничтожением Калининградской области, скончался. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на публикацию главы польского минобороны Владислава Косиняк-Камыша в соцсети X.

Косиняк-Камыш назвал это огромной потерей для близких и для всей "военной семьи". О причинах гибели генерала министр обороны страны не рассказал.

Скшипчак родился в 1956 году в Щецине. Военную службу начал в 1976 году в Вооруженных силах Польской Народной Республики. В разное время он был командиром 32-го механизированного полка, 16-й механизированной дивизии, 11-й бронетанковой кавалерийской дивизии и многонациональной дивизией "Центр-Юг".

С 2006 по 2009 год являлся командующим Сухопутными войсками Польши, а затем подал в отставку. После этого генерал неоднократно призывал оккупировать Калининградскую область. Он уточнял, что Варшава может захватить российский регион в случае конфликта РФ и НАТО.

