Умер британский генерал Джексон, отказавшийся блокировать миротворцев РФ в Приштине

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Умер бывший начальник Генштаба Сухопутных войск ВС Великобритании генерал Майк Джексон, пишет RT со ссылкой на The Daily Telegraph.

Генерал ушел из жизни в возрасте 80 лет.

Он в 1999 году отказался выполнять приказ главнокомандующего Объединенными силами альянса в Европе американского генерала Уэсли Кларка, который требовал блокировать российских миротворцев в аэропорту Приштины. Тогда Джексон заявил, что не собирается "начинать третью мировую войну", пишут журналисты.

Джексон родился в 1944 году в Шеффилде в Великобритании. В 1999 году он возглавил командование Силами НАТО для Косова.

Генерал – рыцарь большого креста Ордена Бани, командор Ордена Британской империи, компаньон Ордена "За выдающиеся заслуги".