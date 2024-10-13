Основатель банка "СБС-Агро" Александр Смоленский скончался на 71-м году жизни

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Основатель банка "СБС-Агро" и участник "семибанкирщины" Александр Смоленский скончался в возрасте 70 лет. Об этом пишет "Коммерсант".

Причина смерти предпринимателя не раскрывается.

Смоленский родился 6 июля 1954 года в семье эмигрантов из Австрии. Окончил Джамбульский геолого-технологический институт в Казахстане по специальности "Экономика".

Свою карьеру предприниматель начал в 1974 году, работая в типографиях. Уже в 1987-м он организовал один из первых строительных кооперативов в Москве. Через два года создал и возглавил коммерческий банк "Столичный", который в 1994-м переименовали в Столичный банк сбережений (СБС), в 1996-м – в "СБС-Агро".

С 1995 год по 1999 год был членом комиссии по государственным наградам при президенте России. В 2003 году продал холдинг "ОВК" предпринимателю Владимиру Потапову, а после сообщил об уходе от дел.

Однако в 1981 году Смоленский был обвинен в хищении госимущества и частном предпринимательств. По официальным данным, его осудили на два года.